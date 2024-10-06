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Росія вивела в Чорне море два ракетоносії, — ВМС

У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр".

Росія вивела в Чорне море два ракетоносії, — ВМС
Фото: ОК "Південь"

РФ тримає у Чорному морі 2 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Про це повідомляють військово-морські сили.

У Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 10 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор", — додають у ВМС.

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