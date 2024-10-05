Росіяни атакували дроном маршрутку та автомобіль на Херсонщині

Російські окупанти скинули вибухівку з дрона поруч з автобусом у Херсоні.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Під час удару в салоні автобуса було до 20 пасажирів. На щастя, люди цього разу не постраждали, в автобусі пошкоджено вікна.
Крім того, російські окупанти з дрона атакували автівку в Антонівці.
В авто перебував 59-річний чоловік, він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, множинні уламкові поранення.
Потерпілого шпиталізували для надання необхідної медичної допомоги.
- Російські війська здійснили дронову атаку у Дніпровському районі Херсона. Четверо людей постраждали.