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Ворог завдав ракетного удару по цивільному судну в Одесі, — ОВА

Внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. 

Ворог завдав ракетного удару по цивільному судну в Одесі, — ОВА
Фото: ДСНС України

Російська армія вночі атакувала Одещину ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Пошкоджено цивільне судно.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Щодо ракетної атаки: внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали", — повідомив він. 

Також внаслідок атаки в Одесі сталося загоряння торговельного обладнання в складській будівлі на площі 100 м². Загиблих та постраждалих немає. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. 

"Через падіння уламків загорілися вантажівка та сміття, постраждала одна людина. Чоловік ушпиталений. Осколками також пошкоджено газовий трубопровід, витік газу швидко ліквідували співробітники ДСНС", — додає Кіпер.

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