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Бійці ГУР спалили російський ЗРК "Оса" за $10 мільйонів

Ворожу техніку знищили за допомогою FPV-дрона.

Бійці ГУР спалили російський ЗРК "Оса" за $10 мільйонів
Фото: скріншот

Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". Вартість ворожої техніки близько $10 мільйонів.

Про це повідомляють в ГУР МО. "Вартість ворожого автоматизованого ЗРК ― 10 мільйонів доларів. Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" ― кілька сотень доларів", ― ідеться у повідомленні. 

"Оса-АКМ" – автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів корпусу у всіх видах бойових дій. Комплекс оснащений шістьма зенітними керованими ракетами 9М33М3.

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