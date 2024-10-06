Російські війська протягом дня атакували три райони Дніпропетровщини. В результаті атак постраждали три людини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він уточнив, що ворог обстріляв населені пункти Синельниківщини з РСЗВ. Пошкоджені чотири будинки, легкова автівка, гараж агрофірми, тракторний причіп. Зачепило й газогін. Виникло декілька займань сухої трави. Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Вони у лікарні.

Через влучання безпілотника під час збору врожаю в полі мінно-вибухову травму отримав 45-річний чоловік. Потерпілий госпіталізований.

На Нікопольщину окупанти скинули боєприпас, застосовували дрони-камікадзе і відкривали вогонь з важкої артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Пошкоджені фермерське господарство, багатоповерхівка, три дачні будинки, зупинка, лінії електропередачі.

У Криворізькому районі ворог вгатив по одному з сіл з артилерії. Понівечені приватна оселя і два десятки сонячних панелей. Люди цілі.