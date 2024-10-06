Росіяни розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених у Нью-Йорку на Донеччині

"Азовці" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли у полон одного з групи окупантів, які страчували полонених.

Російські окупанти за наказом командування стратили трьох українських військовополонених у Нью-Йорку Донецької області. Відповідні кадри та допит взятого у полон окупанта опублікувала 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії "Азов".

Бійці опублікували запис із дрона. На ньому видно, як беззбройні українські військові виходять з погреба і здаються у полон, після чого їх впритул розстрілюють росіяни. За даними бригади, убиті захисники належали до суміжного підрозділу.

"Азовці" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли у полон одного з групи окупантів, які розстріляли українських військових. Бригада виклала інтерв'ю з полоненим окупантом.

"Після того, як старший зв'язався з командуванням, йому по рації було передано, що з полоненими возитись ніколи, полонених нікого не брати". І дали команду розстріляти, що група і зробила", – розповів він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через ймовірний розстріл силам РФ беззбройних українських військових на Донеччині.

"Вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права. Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку", – написав він у телеграмі.

Лубінець наголосив, що такі випадки є неприпустимими і є порушенням прав людини.

"Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання", - додав омбудсман.