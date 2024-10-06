У місті Костянтинівка Донецької області внаслідок обстрілу Росіян знищено відділення АТ "Укрпошта" поранено співробітницю.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Удень ворог знищив наше відділення в Костянтинівці. Легке поранення отримала начальниця відділення, але Антоніна вже вдома, і це головне - всі живі", - написав він у Telegram.

За його словами, "Укрпошта" має ще кілька відділень у Костянтинівці, які, як і відділення в Покровську та інших містах, продовжать свою роботу.

"Ми вже зараз почнемо планувати відкриття відділення на новому місці і нові логістичні шляхи доставки... ми продовжимо працювати... ", - зазначив Смілянський.

Він подякував героїчній донецькій команді і пообіцяв приїхати на відкриття нового відділення в Миколаївці.

Як повідомлялося, сьогодні росіяни скинули три КАБи по Костянтиновці. В результаті загинула людина, ще двоє поранені.