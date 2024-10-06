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Унаслідок удару Росії в Костянтинівці знищено відділення "Укрпошти" і поранено співробітницю

Жінка дістала легкі поранення.

Унаслідок удару Росії в Костянтинівці знищено відділення "Укрпошти" і поранено співробітницю

У місті Костянтинівка Донецької області внаслідок обстрілу Росіян знищено відділення АТ "Укрпошта" поранено співробітницю.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. 

"Удень ворог знищив наше відділення в Костянтинівці. Легке поранення отримала начальниця відділення, але Антоніна вже вдома, і це головне - всі живі", - написав він у Telegram.

За його словами, "Укрпошта" має ще кілька відділень у Костянтинівці, які, як і відділення в Покровську та інших містах, продовжать свою роботу.

"Ми вже зараз почнемо планувати відкриття відділення на новому місці і нові логістичні шляхи доставки... ми продовжимо працювати... ", - зазначив Смілянський.

Він подякував героїчній донецькій команді і пообіцяв приїхати на відкриття нового відділення в Миколаївці.

Як повідомлялося, сьогодні росіяни скинули три КАБи по Костянтиновці. В результаті загинула людина, ще двоє поранені.

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