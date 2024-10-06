Головне за неділю, 6 жовтня: F-16 від Нідерландів в Україні, бомбардування Куп’янська, знищення російського ЗРК "Оса"

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, розстріл беззбройних українських військовополонених у Нью-Йорку. Яким запам’ятається 956-й день повномасштабної війни.

Перші винищувачі F-16 від Нідерландів доставлені до України.

Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс під час візиту до України.

"Вперше я можу офіційно повідомити, що перші голландські винищувачі F-16 доставлені в Україну. Це було вкрай необхідно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, решта з 24 обіцяних літаків прибудуть в найближчі місяці.

Росіяни намагаються знищити у Куп’янську Харківської області майже все, місто регулярно атакують КАБами, повідомив в ефірі телемарафону очільник МВА Андрій Беседін.

Начальник Куп'янської МВА зазначив, що по центру міста росіяни скидають керовані авіабомби вагою у 1500 кілограм. А от лівобережжя і околиці регулярно потерпають від КАБ вагою у 250-300 кілограм. "Лівобережжя вже фактично знищено. Вся критична інфраструктура, вся цивільна інфраструктура. Кожне підприємство, яке там було, воно знищене ворогом. І ми бачимо тактику, що росіяни не залишають нічого, крім випаленої землі", — зазначив Беседін.

Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса", повідомляють в ГУР МО.

"Вартість ворожого автоматизованого ЗРК ― 10 мільйонів доларів. Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" ― кілька сотень доларів", ― ідеться у повідомленні.

"Оса-АКМ" – автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів корпусу у всіх видах бойових дій. Комплекс оснащений шістьма зенітними керованими ракетами 9М33М3.

Росіяни розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених у Нью-Йорку на Донеччині.

"Азовці" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли у полон одного з групи окупантів, які страчували полонених.

Більше інформації – в новині.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час неанонсованого візиту до України відвідав Харків.

"У Харкові (40 км від російського кордону) я побачив наслідки інтенсивних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Нестача електрики. Діти ходять до школи в бункерах", - написав він у соцмережі Х.

Брекельманс наголосив, що Україна може захиститися від цього лише одним способом – тримаючи Росію на більшій відстані.

Український гімнаст Ілля Ковтун у розмові з Lb.ua оцінив здобуття медалі на Олімпійських іграх-2024.

«Чесно кажучи, нічого не змінилося. Усе, що змінилося — я вписав своє ім’я в історію Олімпійських ігор. Ми так само тренуємось, працюємо і готуємося до нових перемог», – сказав він.

Гімнаст також запевнив, що виклався на 100 відсотків під час змагань, але щось не виконав, тому не вдалося завоювати ще одну медаль.

«Не скажу, що чогось не вистачило. Я показав свій максимум, але, можливо, щось не до кінця виконав. І в командних змаганнях, і в багатоборстві я виклався на всі 100 відсотків. У фіналі з вільних вправ було дуже складно боротися за медаль, але і там я зробив усе, що міг», – зауважив Ковтун.

Збірна України з футзалу розгромила команду Франції (7:1) у матчі за третє місце та завоювала «бронзу» Чемпіонату світу-2024.

Долю матчу вирішала друга ударна 20-хвилинка від нашої команди: українці забили 6 голів та вирвали впевнену перемогу. Таким чином збірна України з футзалу вперше в історії стала призером Чемпіонату світу. Раніше найкращим досягненням було четверте місце на ЧС 1996 року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!