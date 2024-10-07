Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Відзавтра в Україні підвищиться вартість оформлення документів
Відзавтра в Україні підвищиться вартість оформлення документів
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала балістикою, в Києві працювала ППО – є падіння уламків (оновлено)

Крім столиці, ворог націлився на Старокостянтинів. 

Росія атакувала балістикою, в Києві працювала ППО – є падіння уламків (оновлено)
Фото: скрин відео

Вранці понеділка російська армія атакувала Україну балістичними ракетами. "Кинджали" летіли на Старокостянтинів, також був запуск швидкісної цілі на Київ, писали в Повітряних силах.

У столиці та області працювала ППО. Про це повідомили в КМВА, КМДА і обласній військовій адміністрації. 

"Відмічено пуски ракет Х-47М2 «Кинджал» з носіїв МіГ-31К. В Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", – повідомив голова КМВА Сергій Попко. 

За уточненими даними, падіння уламків є в декількох районах. 

"В Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи, решта – переважно на відкритий території. Попередньо – без постраждалих. В Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих. У Шевченківському районі – падіння уламків на відкритій території. Станом на зараз – без постраждалих. Задіяні усі оперативні служби. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", – повідомив голова КМВА.

У Солом'янському районі є пожежа, ймовірно, внаслідок падіння уламків. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies