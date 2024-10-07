Росія атакувала балістикою, в Києві працювала ППО – є падіння уламків (оновлено)

Вранці понеділка російська армія атакувала Україну балістичними ракетами. "Кинджали" летіли на Старокостянтинів, також був запуск швидкісної цілі на Київ, писали в Повітряних силах.

У столиці та області працювала ППО. Про це повідомили в КМВА, КМДА і обласній військовій адміністрації.

"Відмічено пуски ракет Х-47М2 «Кинджал» з носіїв МіГ-31К. В Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", – повідомив голова КМВА Сергій Попко.

За уточненими даними, падіння уламків є в декількох районах.

"В Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи, решта – переважно на відкритий території. Попередньо – без постраждалих. В Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих. У Шевченківському районі – падіння уламків на відкритій території. Станом на зараз – без постраждалих. Задіяні усі оперативні служби. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", – повідомив голова КМВА.

У Солом'янському районі є пожежа, ймовірно, внаслідок падіння уламків.