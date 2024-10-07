Головне за ніч та ранок понеділка, 7 жовтня: повітряна атака на Київ, "Кинджали" на Старокостянтинів, 141 боєзіткнення

Нічна повітряна атака, 141 бойове зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, ураження нафтового терміналу окупантів у Феодосії.

Росія вчетверте за жовтень атакувала Київ безпілотниками. У ніч на 7 жовтня біля столиці ППО знищила близько 15 ворожих дронів, повідомили у КМВА.

Повітряна тривога у столиці вночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад дві години. На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків.

Вранці понеділка російська армія атакувала Україну балістичними ракетами. "Кинджали" летіли на Старокостянтинів, також був запуск швидкісної цілі на Київ.

У столиці та області працювала ППО. "Відмічено пуски ракет Х-47М2 «Кинджал» з носіїв МіГ-31К. В Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", – повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожих ракет упали в кількох районах міста. За інформацією станом на 09:00 в місті без постраждалих. У Солом'янському районі була пожежа. Там уламки упали в декількох місцях. Три уламки впали на територію дитсадка.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 7 жовтня 2024 року Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА.

Як повідомили у Повітряних силах, Росія запускала безпілотники із Орла, Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська, що в Росії.

Близько 08.20 год ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області (аеродром вильоту – Саваслєйка).

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80-ти повітряних цілей.

У результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

Зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині. Один із трьох «Кинджалів» влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 6 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, засіб ППО, одиницю спеціальної техніки та дві артилерійські системи.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 21 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новотроїцьке, Промінь та Петрівка.

Курахівський напрямок минулої доби 18 разів був атакований поблизу населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 окупантів, 14 ворожих танків, 31 бойову броньовану машину та 96 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 661 630 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

За даними проєкту Deep State, Росія повністю окупувала Красногорівку.

Також ворог просунувся в низці населених пунктів: у Цукуриному, біля Гірника та Любимівки. Про це йдеться в оновлених даних станом на 7 жовтня.

Красногорівка, Гірник і Цукурине – населені пункти Покровського району Донецької області. Любимівка розташована в Курській області Росії.

У ніч на 7 жовтня Сили оборони України уразили черговий важливий об’єкт російських загарбників у кримській Феодосії.

Як повідомив Генштаб, вночі завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника у тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються.

Феодосійський термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконали підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

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