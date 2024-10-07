Президент Володимир Зеленський відзанчив державними нагородами військових Сил територіальної оборони. Зокрема, нагородив Золотою зіркою Героя України командира Юрія Жуковця. Завдяки йому провели успішні бойові операції на різних напрямках.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Цьогоріч у квітні у складі зведеного підрозділу на Харківщині під щільним вогнем російських окупантів Жцковець відбив втрачені позиції та завів на них нові підрозділи.

"Особисто надав першу медичну допомогу пораненому побратимові, допоміг дістатися до укриття й організував евакуацію. У складі групи взяв у полон 11 російських окупантів. Зазнав поранення, але продовжував командувати до завершення зачистки населеного пункту", – розповіли на сайті президента.

Для відзначення захисників президент відвідав основний командний пункт Сил територіальної оборони.

"Відзначив українських воїнів державними нагородами. Золоту Зірку Героя України вручив Юрію Жуковцю, командиру, завдяки якому було проведено успішні бойові операції на різних напрямках, зокрема в Донецькій, Харківській і Сумській областях", – повідомив він.

Сили територіальної оборони почали розгортатися перед повномасштабним вторгненням ворога, в січні 2022 року.

Підрозділи територіальної оборони функціонували у Збройних Силах України і раніше – з 2014 року в складі Сухопуьних військ існували батальйони ТрО. У 2020 році в структурі Командування Сухопутних військ Збройних Сил України було створено Командування територіальної оборони, яке очолив генерал-майор Анатолій Баргилевич. Загальна чисельність кадрового складу військ тероборони Сухопутних військ на кінець 2021 року складала 580 осіб. З 1 січня 2022 року розпочали формування нового роду військ. У кожній області була створена бригада Сил тероборони, а в кожному районі — батальйон. Також були створені чотири регіональні управління з частинами забезпечення. Станом на 2023 кількість захисників у складі територіальної оборони налічувала понад 100 000. Це люди різних цивільних професій, які часто не мали попереднього військового досвіду, але пішли захищати державу від окупації.