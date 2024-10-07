29 колишніх правоохоронців - зрадників отримали підозру від СБУ

Правоохоронці встановили особи ще 29-х учасників створеного російськими окупантами "головного управління МВС РФ" на лівобережжі Херсонщини. Серед них – колишні працівники правоохоронних органів України.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Перебуваючи у лавах так званого "відділу МВС РФ по Олешківському округу", фігуранти викрадають місцевих жителів та ув’язнюють їх до російських катівень. У застінках до потерпілих застосовують численні тортури, у тому числі з використанням електричного струму. Також ув’язнених тривалий час залишають у карцерах без їжі та води.
Поплічники ворога разом із росіянами розграбовують оселі викрадених людей під виглядом обшуків. Під час таких нальотів вони забирають майно потерпілих: автомобілі, оргтехніку, меблі та побутові прилади.
Ще одним завданням зрадників була охорона російських "виборчкомів" та збройний супровід ворожих агітаторів у ході псевдореферендуму .
Наразі на підставі зібраних доказі
в слідчі СБУ заочно повідомили про підозру всім колаборантам, які діяли у складі злочинної організації:
- Ганжа Ігор Олегович, 30.11.1974 р.н.;
- Волков Владислав Вадимович, 01.10.1974 р.н.;
- Кравченко Олександр Миколайович, 24.02.1996 р.н.;
- Степанський Олександр Даміанович, 04.01.1992 р.н.;
- Ільясов Амет Арсенович, 11.06.1985 р.н.;
- Лозовий Володимир Володимирович, 27.03.1985 р.н.;
- Шарий Сергій Миколайович, 11.11.1978 р.н.;
- Філіппов Едуард Юрійович, 16.05.1990 р.н.;
- Шаповал Олексій Сергійович, 29.03.1999 р.н.;
- Ковальчук Олександр Васильович, 27.03.1976 р.н.;
- Бабич Олександр Геннадійович, 18.09.1986 р.н.;
- Улмаскулов Руслан Володимирович, 06.06.1978 р.н.;
- Кривоспицький Юрій Леонідович, 19.12.1976 р.н.;
- Прищепа Геннадій Борисович, 19.04.1970 р.н.;
- Сухандані Расім Мехманович, 16.03.2000 р.н.;
- Пулінець Роман Станіславович, 22.12.1975 р.н.;
- Філенко Сергій Сергійович, 26.03.1991 р.н.;
- Кудас Юрій Юрійович, 07.02.1994 р.н.;
- Сирота Геннадій Миколайович, 25.03.1983 р.н.;
- Терещенко Олександр Дмитрович, 23.04.1991 р.н.;
- Кисельов Ігор Миколайович, 19.09.1971 р.н.;
- Шаров Віктор Олегович, 08.12.1975 р.н.;
- Камшилов Олег Олексійович, 09.01.1980 р.н.;
- Корся Сергій Михайлович, 13.09.1987 р.н.;
- Дудченко Костянтин Леонідович, 05.11.1983 р.н.;
- Зима Євдоким Сергійович, 28.12.1992 р.н.;
- Авдалов Сурік Усоєвич, 23.07.2001 р.н.;
- Гусак Сергій Олексійович, 24.04.1999 р.н.;
- Вільданов Віталій Євгенович, 11.07.2001 р.н.
Фігуранти підозрюються одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу: 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній; 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); 111-1 (колабораційна діяльність); 127 (катування); 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); 186 (грабіж); 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів); 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).
Оскільки колаборанти переховуються на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи, щоб їх знайти і покарати.