Російська армія скинула на Костянтинівку Дрнецької області "КАБ-250" з УМПК

У Костянтинівці Донецької області внаслідок авіаудару поранено чотирьох цивільних, також є пошкодження житлових будинків.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

За даними слідства, 7 жовтня російська армія нанесла черговий авіаудар по м. Костянтинівка. Ворог атакував населений пункт авіабомбою "КАБ-250" з УМПК.

У зоні ураження опинилась територія приватного підприємства, де зазнали тілесних ушкоджень четверо робітників – двоє чоловіків 41 і 55 років та 55 і 61-річна жінки. Постраждалих з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями й контузіями громадян доставлено до медичного закладу.

Вибуховою хвилею також пошкоджено фасади житлових будинків і автотранспорт.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У Донецькій області через російські обстріли загинули троє людей. Ще 12 осіб поранені, зокрема і дитина.