Камала Гарріс відмовилася вести перемовини з Путіним без України

В етері американського телеканалу CBS було продемонстровано інтерв'ю з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка претендує на звання першої жінки на чолі Сполучених Штатів. Однією з тем розмови була війна в Україні.

Як пише The Guardian, Гарріс запитали, чи згодна вона сісти за стіл переговорів з російським диктатором Путіним. Демократка заявила, що не зробить цього на двосторонній основі, адже вимагає залученості України до будь-яких переговорних процесів.

Що ж до ставлення Гарріс до бажання України отримати запрошення в НАТО, політикиня не дала чіткої відповіді, заявивши, що "питання будуть вирішуватися, якщо ми дійдемо до цієї точки". Наразі ж "США підтримують стабільність України та її захист проти неспровокованої агресії".

Гарріс також попросили сказати, чи вважає вона у річницю нападу ХАМАСу на Ізраїль прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу "близьким союзником". Проте віцепрезидентка й тут ухилилася від однозначної відповіді, вказавши на "важливе партнерство, яке точно існує між американським та ізраїльським народами".