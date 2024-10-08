Генштаб: найбільша кількість боїв учора відбулася на Курахівському напрямку

Другий за кількістю атак – Покровський.

Минулої доби по всьому фронту в Україні зафіксовано 172 бойових зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими.

Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотирьох ракетних ударів (сім ракет), 72 авіаційних ударів (зокрема задіяв 122 КАБ) та 1508 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4420 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 117 з них – із РСЗВ. Про це повідомили в Генштабі.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 атак окупантів неподалік Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили чотири спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 26 штурмових та наступальних дій окупантів. Противник концентрував зусилля в районах Лисівки та Селидового, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Новоторецька, Калинового, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, де ворог 37 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив три штурми наших позицій в напрямку Богоявленки Донецької області.

Дві безуспішні спроби атакувати українські підрозділи відбили на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного.

На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили сім спроб окупантів просуватись на рубежі, зайняті українськими військами.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відбулося. Ворог здійснює перманентні обстріли цивільної інфраструктури, позицій наших військ, застосовує авіацію.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території Росії, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

У Курській області Росії триває українська операція. Російська армія б'є по своїх же населених пунктах.