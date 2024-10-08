У Запорізькій області через атаки росіян поранені шестеро цивільних

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'ктів інфраструктури.

145 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці.

Про це повідомив начальник Хапорізької ОВА Іван Федоров.

Пʼятеро чоловіків і одна жінка отримали поранення унаслідок російських атак по Запоріжжю.

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