У Запорізькій області через атаки росіян поранені шестеро цивільних

Пʼятеро чоловіків і одна жінка отримали поранення унаслідок російських атак по Запоріжжю.
Про це повідомив начальник Хапорізької ОВА Іван Федоров.
Упродовж доби окупанти завдали 392 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.
Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці.
225 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Роботине, Малинівку та Малу Токмачку.
145 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.
Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'ктів інфраструктури.