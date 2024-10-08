18 із 19 дронів збила вночі ППО, останній полетів назад на Росію

Уночі 8 жовтня російська армія атакувала двома балістичними ракетами і 19 дронами типу Shahed.

"Іскандер-М" ворог запустив по Одеській області з території Криму. А дронами бив зі своєї території, з Приморсько-Ахтарська, повідомили в Telegram Повітряних сил.

Захисники збили 18 дронів, а ще один полетів на Росію.

"В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію!" – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram 18 дронів збили вночі захисники