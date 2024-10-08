На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
ГоловнаСуспільствоВійна

18 із 19 дронів збила вночі ППО, останній полетів назад на Росію

Також ворог вдарив двома балістичними ракетами. 

18 із 19 дронів збила вночі ППО, останній полетів назад на Росію
Фото: Генгштаб

Уночі 8 жовтня російська армія атакувала двома балістичними ракетами і 19 дронами типу Shahed.

"Іскандер-М" ворог запустив по Одеській області з території Криму. А дронами бив зі своєї території, з Приморсько-Ахтарська, повідомили в Telegram Повітряних сил.

Захисники збили 18 дронів, а ще один полетів на Росію.

"В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію!" – йдеться у повідомленні.

18 дронів збили вночі захисники
Фото: Повітряні сили в Telegram
18 дронів збили вночі захисники

  • Під ударом ракет сьогодні був Чорноморськ Одеської області – там загорілися декілька квартир у багатоповерхівці. Також є пошкодження в Одеському районі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies