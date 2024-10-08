​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував Антонівку на Херсонщині. 1 людина загинула, 5 отримали поранення

У потерпілих – вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Ворог атакував Антонівку на Херсонщині. 1 людина загинула, 5 отримали поранення
Фото: Google Maps

Російські війська атакували Антонівку. Наразі відомо про шістьох постраждалих місцевих жителів. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“На жаль, одна людина загинула. Наразі на місці працюють відповідні служби, які встановлюють особу загиблої.  До лікарні доставили чоловіків, 53, 48 та 27 років, а також 42-річну жінку. У потерпілих – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Вони – під наглядом лікарів”, – написав Прокудін.

Також, за його даними, медики “швидкої” на місці надали допомогу 46-річній місцеві жительці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies