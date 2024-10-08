Ворог атакував Антонівку на Херсонщині. 1 людина загинула, 5 отримали поранення

У потерпілих – вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Російські війська атакували Антонівку. Наразі відомо про шістьох постраждалих місцевих жителів. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“На жаль, одна людина загинула. Наразі на місці працюють відповідні служби, які встановлюють особу загиблої. До лікарні доставили чоловіків, 53, 48 та 27 років, а також 42-річну жінку. У потерпілих – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Вони – під наглядом лікарів”, – написав Прокудін.

Також, за його даними, медики “швидкої” на місці надали допомогу 46-річній місцеві жительці.