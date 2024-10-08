Комітет Ради зі свободи слова пропонує транслювати засідання комітетів у відеорежимі

Винятками можуть бути лише питання, які містять державну таємницю.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова пропонує відкрити засідання парламентських комітетів у відеорежимі.

Про це повідомив голова Комітету Ярослав Юрчишин,

"Сьогодні разом з колегами з Комітету з питань свободи слова розглянули до другого читання законопроєкт №11321, який дає гарантії медіа та небайдужим громадянам отримати більше інформації про роботу державних органів влади", - написав Юрчишин у фейсбуці.

За його словами, під час воєнного стану комітети мають забезпечити онлайн-трансляцію відкритих засідань або розмістити запис засідання протягом 24 годин після його закінчення, а в мирний час - обов'язково пряма трансляція.

Він зазначив, що винятками можуть бути лише питання, які містять державну таємницю.

"Зокрема, Комітет з питань правоохоронної діяльності (той самий, з Дмитруком) має проводити відкриті засідання, якщо на розгляді немає питань із державною таємницею. Таке регулювання має запобігти випадкам, коли до роботи комітету долучаються депутати з підозрами чи в розшуку", - додав Юрчишин.