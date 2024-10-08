Комітет Ради зі свободи слова пропонує транслювати засідання комітетів у відеорежимі

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова пропонує відкрити засідання парламентських комітетів у відеорежимі.
Про це повідомив голова Комітету Ярослав Юрчишин,
"Сьогодні разом з колегами з Комітету з питань свободи слова розглянули до другого читання законопроєкт №11321, який дає гарантії медіа та небайдужим громадянам отримати більше інформації про роботу державних органів влади", - написав Юрчишин у фейсбуці.
За його словами, під час воєнного стану комітети мають забезпечити онлайн-трансляцію відкритих засідань або розмістити запис засідання протягом 24 годин після його закінчення, а в мирний час - обов'язково пряма трансляція.
Він зазначив, що винятками можуть бути лише питання, які містять державну таємницю.
"Зокрема, Комітет з питань правоохоронної діяльності (той самий, з Дмитруком) має проводити відкриті засідання, якщо на розгляді немає питань із державною таємницею. Таке регулювання має запобігти випадкам, коли до роботи комітету долучаються депутати з підозрами чи в розшуку", - додав Юрчишин.
- За даними опитувань, понад 57% громадян виступають за поновлення онлайн-трансляції засідань Верховної Ради на телеканалі "Рада". Водночас близько 65% українців вважають, що журналісти мають бути присутні на засіданнях парламенту навіть під час воєнного стану.
- У вересні 2022 року депутати проголосували за постанову, аби засідання Ради не транслювалися в прямому ефірі. Раніше вони провалили включення до порядку денного законопроєкту про дистанційне голосування парламенту. Згідно з документом, мала бути забезпечена пряма трансляція такого голосування на ТБ, радіо, офіційному вебсайті ВР та в інший спосіб.