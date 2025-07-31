Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
ГоловнаПолітика

​Стефанчук: ніхто не проти онлайн-трансляцій засідань Ради, але моя пропозиція – зробити це правильно

За його словами, необхідно внести зміни у дві постанови.

​Стефанчук: ніхто не проти онлайн-трансляцій засідань Ради, але моя пропозиція – зробити це правильно
Голова ВРУ Руслан Стефанчук
Фото: EPA//UPG

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував врегулювати питання онлайн-трансляцій пленарних засідань Верховної Ради відповідно до закону про Регламент - для цього, за його словами, необхідно внести зміни у дві постанови.

Про це він заявив сьогодні в парламенті у відповідь на пропозицію проголосувати за пряму трансляцію подальших засідань.

"Ніхто не проти далі відкривати трансляції в парламенті. Але моя пропозиція – зробити це правильно. І ми разом із колегою Юрчишиним (голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин) і з комітетом сьогодні маємо реальне бачення, як зробити це відповідно до Регламенту", – сказав Стефанчук. 

"Я до цього відкритий (онлайн-трансляцій, - ред.) і президія до цього відкрита, і народні депутати... Давайте зробимо так, як воно має бути", – додав він.

Стефанчук також пояснив, що сьогодні поставив на голосування питання про онлайн-трансляцію засідання щодо розгляду питання про повноваження Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки це була пропозиція погоджувальної Ради голів фракцій та комітетів.

Як відомо, сьогодні вперше від лютого 2022 року пленарне засідання парламенту транслювалося у прямому ефірі на YouTube-каналі Верховної Ради.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies