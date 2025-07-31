​Стефанчук: ніхто не проти онлайн-трансляцій засідань Ради, але моя пропозиція – зробити це правильно

За його словами, необхідно внести зміни у дві постанови.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував врегулювати питання онлайн-трансляцій пленарних засідань Верховної Ради відповідно до закону про Регламент - для цього, за його словами, необхідно внести зміни у дві постанови.

Про це він заявив сьогодні в парламенті у відповідь на пропозицію проголосувати за пряму трансляцію подальших засідань.

"Ніхто не проти далі відкривати трансляції в парламенті. Але моя пропозиція – зробити це правильно. І ми разом із колегою Юрчишиним (голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин) і з комітетом сьогодні маємо реальне бачення, як зробити це відповідно до Регламенту", – сказав Стефанчук.

"Я до цього відкритий (онлайн-трансляцій, - ред.) і президія до цього відкрита, і народні депутати... Давайте зробимо так, як воно має бути", – додав він.

Стефанчук також пояснив, що сьогодні поставив на голосування питання про онлайн-трансляцію засідання щодо розгляду питання про повноваження Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки це була пропозиція погоджувальної Ради голів фракцій та комітетів.

Як відомо, сьогодні вперше від лютого 2022 року пленарне засідання парламенту транслювалося у прямому ефірі на YouTube-каналі Верховної Ради.