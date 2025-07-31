Депутати з картонками. Як Рада голосувала за закон про відновлення незалежності НАБУ/ САП (ФОТО, ВІДЕО)

Як це було — читайте у репортажі LB.ua.

Президентський законопроєкт проголосували одразу в першому читанні та в цілому конституційною більшістю. Його з рекордною швидкістю підписав спікер Руслан Стефанчук. А згодом й президент Володимир Зеленський.

Після хвилі вуличних протестів і жорсткої реакції західних партнерів парламент ухвалив закон, який скасовує скандальні поправки , що ще на тиждень раніше де-факто підпорядкували НАБУ та САП генеральному прокурору.

Ще минулого тижня на тлі масових акцій протестів у різних містах та попередження міжнародних партнерів про припинення фінансової допомоги Україні президент подав до парламенту як невідкладний проєкт закону про відновлення незалежності антикорупційних органів. Про що LB.ua докладно писав.

Фото: EPA/UPG Молодь під час акції напередодні голосування у Верховній раді законопроєкту №13533, який зареєстрував президент Володимир Зеленський щодо повернення незалежності антикорупційних органів.

Цим проєктом Глава держави фактично запропонував нардепам скасувати тижневої давності скандальні правки про обмеження НАБУ/САП, які нардепи ухвалили так само швидко.

Президентський проєкт про «відкат» наступу на антикорупційні органи передбачає:

скасування всіх процесуальних обмежень для САП з боку Генпрокуратури, проте залишиться чинним механізм витребування Офісом генпрокурора матеріалів САП для перевірки самим генпрокурором або третіми особами (прокурорами) — крім проваджень НАБУ;

повернення норми про можливість невідкладних обшуків без ухвали слідчого судді у первинну редакцію (зміни до ст. 233 КПК України).

Президент пояснив цю норму так: правка про невідкладні обшуки тільки за рішенням суду паралізувала оперативну діяльність.

Але в прикінцевих і перехідних положеннях проєкту президента є кілька принципових новацій — запроваджується новий механізм «очищення антикорупційних органів від впливу російських спецслужб».

Фото: пресслужба НАБУ

Зокрема, «підрозділ внутрішнього контролю НАБУ та інших органів правопорядку, ОГП, САП, за методологією, узгодженою з СБУ, не рідше одного разу на два роки проводить поліграфологічні дослідження працівників органів правопорядку та прокурорів ОГП та САП, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора».

Також перехідні положення передбачають, що впродовж шести місяців з дня набрання чинності закону «СБУ проводить перевірку працівників НАБУ та інших органів правопорядку, прокурорів ОГП та САП, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора».

Засідання президентської фракції. Депутати цікавилися гарантіями недоторканності

31 липня відбулося засідання фракції «Слуга народу» перед самим голосуванням за законопроєкт, який напередодні у середу рекомендував сесійній залі ухвалити правоохоронний комітет.

Хоча депутати опозиційних фракцій подали також шість своїх альтернативних варіантів, проте їх відхилили.

Як розповіли співрозмовники LB.ua, саме засідання фракції відбувалося без президента.

А її голова Давид Арахамія не переконував голосувати за закон. «Бо всі і так переконані», — розповідав співрозмовник.

Утім до цього у партійних чатах насправді точилася жвава дискусія. Нардепи просили пояснити, чому їм дали команду голосувати за закон про скасування незалежності НАБУ/САП з поясненням: «це маркер: чи ви з президентом?».

А за тиждень вимагають це скасувати. «Тим паче, що тепер всі розуміють: НАБУ та САП будуть політично мститися нардепам та відкривати нові справи. Депутати бояться помсти», — розповідав один з представників «Слуги».

У відповідь на це співрозмовник з керівництва НАБУ за пару годин до засідання Ради запевнив LB.ua, що інформація про нові справи — інформаційна спецоперація.

«Та, ну, то нардепи своєї тіні бояться. І це розбили спеціально перед голосуванням, щоб збити голоси», — наполягає джерело в НАБУ.

Водночас ще один член «Слуги» додав, що питання гарантій для депутатів стоїть руба.

«Але Давід (Арахамія) сказав, що гарантії такі собі», — сказав депутат.

Член антикорупційного комітету Олексій Жмеренецький («Слуга народу») розповів про ще деякі цікаві деталі засідання фракції. За його словами, воно було «гарячим». Ба більше, голова фракції Арахамія навіть вибачився перед колегами за «відсутність нормальної комунікації» щодо скандальних правок про наступ на антикорупційні органи. Та пообіцяв виправити цю помилку. «Слуги» створили «робочу групу» у фракції щодо недопущення подібних «трагічних помилок», — так назвав Жмеренецький голосування за закон, який вперше з початку повномасштабного вторгнення вивів людей на вулиці та поставив під загрозу надання західної допомоги.

Врешті, як потім повідомив Арахамія, члени «Слуги» домовилися голосувати за закон у сесійній залі.

А голови фракцій на погоджувальній раді перед відкриттям Ради погодили, аби вперше з початку великої війни велася пряма трансляція засідання парламенту.

Протест під Радою, депутати з картонками, бійкою та блокуванням трибуни

Зранку біля Маріїнського парку та парламенту зібралися протестувальники. У переважній більшості — молоді люди, які тримали в руках картонки (що стали вже певним символом акцій) з вимогами проголосувати за скасування закону про обмеження НАБУ та САП.

Цікаво, що народні обранці з різних фракцій також прийшли до парламенту з картонками та гаслами на них. Арахамія та Олександр Маріковський («Слуга народу») зробили спільне фото з картонкою, на якій написали «Ми з народом», Соломія Бобровська та Юлія Клименко, Ярослав Железняк («Голос») з вимогою до уряду: «Юля, вставай. Ще реформа митниці». Іванна Климпуш-Цинцадзе з колегами, що блокували трибуну на початку засідання, («Європейська солідарність»): «Руки геть від НАБУ, «ЗеЕнд».

Фото: facebook/Oleksandr Marikovski Давид Арахамія та Олександр Маріковський

Фото: Анна Стешенко Ярослав Железняк

Фото: LB.ua Соломія Бобровська і Юлія Клименко

Фото: EPA/UPG

Фото: Ярослав Железняк

До речі, майже всі виступи нардепів з картонками в руках супроводжувала біля трибуни позафракційна нардепка Мар’яна Безугла, тримаючи планшет з написом: «Влада — це народ». Парламентарі навіть просили спікера поставити на голосування питання про відсторонення Безуглої від засідань через те, що вона «намагається зірвати їхні виступи» та заважає.

Фото: Анна Стешенко Нардепка Мар’яна Безугла з написом: «Влада — це народ» біля трибуни під час виступу Олексія Гончаренка.

Також на початку засідання в залі сталася бійка між двома нардепами зі «Слуги»: Владленом Неклюдовим та Геннадієм Касаєм. Як розповіли колеги по фракції, без жодних політичних причин. «У них була особиста сварка ввечері у чаті. Ну, і це був дуже пізній вечір», — поділився один з нардепів у повідомленні зі смайликами.

Знаковою також стала заява одного з членів «Слуги» Дмитра Костюка (колишній журналіст «Еспресо») про вихід з фракції через те, що він питав у чатах про мотиви влади позбавити НАБУ/САП незалежності. Але у відповідь, за його словами, він отримав погрози: «У нас в країні є двоє таких сміливих: ти та Шабунін (у голови ЦПК провели обшуки, він під слідством)», — виступав Костюк.

Після його виходу у складі фракції залишається 230 нардепів.

Розгляд проєкту закону президента розпочався з виступу його представниці в парламенті Галини Михайлюк.

Новацію щодо перевірок представників антикорупційних органів на поліграфі протягом півроку вона пояснила «необхідністю виявлення дій на користь держави-агресора». Також закон передбачає заборону виїзду для працівників НАБУ за кордон, «крім службових відряджень», — пролунало з трибуни.

Фото: Анна Стешенко Представниця президента в ВРУ Михалюк

Далі за процедурою виступили нардепи-автори шести альтернативних законопроєктів.

Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») виступив із промовою, яка більше скидалася на пряму атаку на президента:

«Доголосувалися? Це пляма, яку не прикрити жодним блейзером кольору… Це ЗеЕнд», — кричав Гончаренко.

Фото: Анна Стешенко Олексій Гончаренко

Колишній спікер Дмитро Разумков у такому ж стилі питав нардепів: «Чи не набридло вам їсти фекалії?».

А Юлія Тимошенко (очільниця «Батьківщини»), яка підтримала ліквідацію незалежності НАБУ/САП, порівняла Україну з «собачкою з ошийником під струмом», якою «кнопочкою» управляє Захід через антикорупційні органи, що частково формуються міжнародними представниками на конкурсній основі.

Фото: Анна Стешенко Юлія Тимошенко під час засідання ВРУ

Колишня членкиня «Слуги» Юлія Яцик (авторка одного з альтернативних проєктів) просила колег «читати, за що голосуєте, а не тисніть кнопки, а потім вибачайтеся у Facebook».

Голова фракції «ЄС» Петро Порошенко емоційно закликав, аби «понесли відповідальність усі, хто брав участь у цьому сценарії».

Конституційна більшість та рекордне за швидкістю підписання

Врешті нардепи конституційною більшістю проголосували за основу, а потім одразу в цілому за президентський закон. За — 331 — з усіх фракцій та груп. Жодного — проти.

Не голосувала лише Юлія Тимошенко та Михайло Волинець («Батьківщина»). 214 з 219 присутніх «Слуг народу» — за. Однак п`ять нардепів «Слуги» не голосували: Аліна Загоруйко (входить до групи колишнього спікера Дмитра Разумкова), Вікторія Кінзбурська, Ганна Лічман, Роксолана Підласа, Ольга Савченко.

Фото: Ярослав Железняк

Всі інші нардепи, включаючи уламки колишньої проросійської ОПЗЖ, «Довіри», «За майбутнє», опозиційних «ЄС», «Голос», частини «Батьківщини» — натиснули зелені кнопки.

«Якби ми провалили закон, то це б було дуже прикре самогубство», — сказав один з нардепів «Слуги».

Спікер Руслан Стефанчук одразу підписав закон, а згодом і президент. Закон набуде чинності наступного дня після публікації.