Громадські організації і медіа закликали Верховну Раду повернути онлайн-трансляції засідань

Представники громадських організацій і медіа України закликали Верховну Раду відновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі "Рада" і завчасно публікувати порядок денний засідань. Вони вимагають зробити це уже з наступного засідання, на якому розглядатимуть законопроєкт про повернення НАБУ і САП незалежності.
Текст звернення до Верховної Ради опубліковано на сайті Руху ЧЕСНО. LB теж є його підписантом.
Наводимо повний текст:
Ми, представники громадських організацій та медіа, закликаємо Верховну Раду України відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі “Рада” та завчасну публікацію порядків денних цих засідань. Зокрема вже з наступного засідання, на якому розглядатиметься важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.
Ці рішення мають фундаментальне значення для антикорупційної реформи, міжнародної довіри до України та європейської інтеграції. Саме тому суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати та яку позицію озвучують публічно.
Ми живемо в умовах великої недовіри та суспільної напруги. Прозорість ухвалення рішень – це не формальність, а основа довіри парламенту. Закритість лише підсилює підозри щодо закулісних домовленостей і дискредитує інституції.
Ми вимагаємо:
Негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради – починаючи з наступного.
Громадські організації:
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Рух ЧЕСНО
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Transparency International Ukraine
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Антикорупційний штаб
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Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (ACREC)
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Антикорупційний центр МЕЖА
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Автомайдан
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Жіночий антикорупційний рух
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Аналітичний центр StateWatch
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Інститут масової інформації
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Детектор медіа
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Центр прав людини ZMINA
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Центр спільних дій
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Центр публічних розслідувань
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Громадський моніторинг України
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Координаційний центр громадського контролю
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СМАРТ МЕДІА
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Харківський антикорупційний центр
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ПроМедіа
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Асоціація відкритих даних
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Медіамережа Вікно Відновлення
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Інститут демократії імені Пилипа Орлика
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Медіарух
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Рівненський центр Соціальне партнерство
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Докудейз
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Медіа група Де-факто
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Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Асоціація міст України
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Інститут Законодавчих Ідей
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Код 21
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Парк Ветеранів України
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Лабораторія законодавчих ініціатив
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Український незалежний центр політичних досліджень
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Громадянська мережа ОПОРА
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Громадська організація "Молодь хоче змін!"
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Центр економічної стратегії
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БФ «Пацієнти України»
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ГО "Фундація активного міста"
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Молодіжна громадська організація "Хвилясті"
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Громадська організація "Ми з Левандівки"
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Національна спілка журналістів України
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Український центр вивчення історії Голокосту
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ГО "ЗОРАКС"
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Рух "Простір свободи"
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