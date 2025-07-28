Громадські організації і медіа закликали Верховну Раду повернути онлайн-трансляції засідань

Трансляції засідань припинили під час повномасштабної війни з безпекових міркувань, але окремі депутати однаково ведуть власні прямі ефіри.

Представники громадських організацій і медіа України закликали Верховну Раду відновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі "Рада" і завчасно публікувати порядок денний засідань. Вони вимагають зробити це уже з наступного засідання, на якому розглядатимуть законопроєкт про повернення НАБУ і САП незалежності.

Текст звернення до Верховної Ради опубліковано на сайті Руху ЧЕСНО. LB теж є його підписантом.

Наводимо повний текст:

Ми, представники громадських організацій та медіа, закликаємо Верховну Раду України відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі “Рада” та завчасну публікацію порядків денних цих засідань. Зокрема вже з наступного засідання, на якому розглядатиметься важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Ці рішення мають фундаментальне значення для антикорупційної реформи, міжнародної довіри до України та європейської інтеграції. Саме тому суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати та яку позицію озвучують публічно.

Ми живемо в умовах великої недовіри та суспільної напруги. Прозорість ухвалення рішень – це не формальність, а основа довіри парламенту. Закритість лише підсилює підозри щодо закулісних домовленостей і дискредитує інституції.

Ми вимагаємо:

Негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради – починаючи з наступного.

Громадські організації: