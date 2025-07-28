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Громадські організації і медіа закликали Верховну Раду повернути онлайн-трансляції засідань

Трансляції засідань припинили під час повномасштабної війни з безпекових міркувань, але окремі депутати однаково ведуть власні прямі ефіри. 


Громадські організації і медіа закликали Верховну Раду повернути онлайн-трансляції засідань
Фото: LB.ua

Представники громадських організацій і медіа України закликали Верховну Раду відновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі "Рада" і завчасно публікувати порядок денний засідань. Вони вимагають зробити це уже з наступного засідання, на якому розглядатимуть законопроєкт про повернення НАБУ і САП незалежності

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Текст звернення до Верховної Ради опубліковано на сайті Руху ЧЕСНО. LB теж є його підписантом.

Наводимо повний текст: 

Ми, представники громадських організацій та медіа, закликаємо Верховну Раду України відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі “Рада” та завчасну публікацію порядків денних цих засідань. Зокрема вже з наступного засідання, на якому розглядатиметься важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Ці рішення мають фундаментальне значення для антикорупційної реформи, міжнародної довіри до України та європейської інтеграції. Саме тому суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати та яку позицію озвучують публічно.

Ми живемо в умовах великої недовіри та суспільної напруги. Прозорість ухвалення рішень – це не формальність, а основа довіри парламенту. Закритість лише підсилює підозри щодо закулісних домовленостей і дискредитує інституції.

Ми вимагаємо:

Негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради – починаючи з наступного.

Громадські організації:

  1. Рух ЧЕСНО

  2. Transparency International Ukraine

  3. Антикорупційний штаб

  4. Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (ACREC)

  5. Антикорупційний центр МЕЖА

  6. Автомайдан

  7. Жіночий антикорупційний рух

  8. Аналітичний центр StateWatch

  9. Інститут масової інформації

  10. Детектор медіа

  11. Центр прав людини ZMINA

  12. Центр спільних дій

  13. Центр публічних розслідувань

  14. Громадський моніторинг України 

  15. Координаційний центр громадського контролю

  16.  СМАРТ МЕДІА

  17. Харківський антикорупційний центр 

  18. ПроМедіа

  19. Асоціація відкритих даних 

  20. Медіамережа Вікно Відновлення

  21. Інститут демократії імені Пилипа Орлика

  22. Медіарух

  23. Рівненський центр Соціальне партнерство

  24. Докудейз

  25. Медіа група Де-факто

  26. Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Асоціація міст України

  27. Інститут Законодавчих Ідей

  28. Код 21

  29. Парк Ветеранів України

  30. Лабораторія законодавчих ініціатив 

  31. Український незалежний центр політичних досліджень

  32. Громадянська мережа ОПОРА

  33. Громадська організація "Молодь хоче змін!"

  34. Центр економічної стратегії

  35. БФ «Пацієнти України»

  36. ГО "Фундація активного міста"

  37. Молодіжна громадська організація "Хвилясті"

  38. Громадська організація "Ми з Левандівки"

  39. Національна спілка журналістів України

  40. Український центр вивчення історії Голокосту

  41. ГО "ЗОРАКС"

  42. Рух "Простір свободи"

  43. ГС людей з інвалідністю Ліга сильних

    Медіа:

  44. Bihus.Info

  45. ZN.UA 

  46. Главком

  47. LB.ua 

  48. Онлайн-медіа Platfor.ma

  49. Олексій Тарасов, головний редактор Radio NV

  50. NGL.media

  51. Слідство.інфо

  52. Онлайн-медіа ЖАР.INFO

  53. Медіа група Прихист

  54. Запорізький центр розслідувань

  55. Медіа рішень Рубрика

  56. Східний Варіант

  57. Агенція журналістських розслідувань Четверта влада

  58. Ukraїner

  59. Наші гроші

  60. Varosh

  61. Українська правда

  62. Суспільне 

  63. The Ukrainians Media

  64. Ґрати

  65. Еспресо
  66. Громадське радіо
  67. 67. ТОВ "5 канал ТВ"
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