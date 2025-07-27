У Києві тривають акції проти закону щодо закону про НАБУ і САП

У центрі Києва на площі біля театру імені Франка вже шостий день поспіль збираються мітингувальники, які виступають проти ухваленого парламентом та підписаного президентом закону про обмеження повноважень антикорупційних органів - НАБУ та САП.

Про це повідомляє Укрінформ.

Попри те, що Володимир Зеленський 24 липня вніс до Верховної Ради новий законопроєкт (№13533), який фактично повертає антикорупційним органам скасовані до цього повноваження, протестні акції на вулицях міст України не припиняються.

Зокрема, у Києві на площі біля театру імені Франка мітингувальники збираються вже шостий вечір поспіль.

Підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору

Після дня масових обшуків у детективів, зокрема по справах про ДТП 2021 і 2023 років, на засіданні правоохоронного комітету ВР до законопроєкту, що ніяк не стосується НАБУ і САП, внесли правки. Ці правки передбачають право генпрокурора забирати в НАБУ справи, призначати прокурорів на власний розсуд і загалом роблять фактичним керівником його, а не керівника САП, якого обирають на конкурсі. Володимир Зеленський казав, що ці зміни треба для "очистки" від росіян НАБУ. Деякі звинувачення окремих співробітників стосувалися ймовірної роботи на ворога. Суд уже обрав запобіжні заходи двом співробітникам Бюро, яким інкримінують співпрацю з ворогом. Керівництво НАБУ запевняло, що воно готове до співпраці в питанні очищення своїх лав від ворожих "кротів".

Директор НАБУ Семен Кривонос сказав LB, що інформація про підготовку кампанії проти Бюро була ще місяць тому. І вже тоді було відомо, що можливі силові дії або зміни до законодавства.

Зміни ухвалили з порушенням регламенту, наголошував нардеп Ярослав Железняк. Вже того ж дня документ підписали і спікер Ради, і президент, і його одразу опублікували в газеті "Голос України". Тож він уже чинний.

Після масових протестів в різних містах, які президент у перший їх день в зверненні ніяк не прокоментував, влада пообіцяла внести зміни. Володимир Зеленський 23 липня анонсував новий законопроєкт, напрацьований спільно з главами НАБУ, САП і правоохоронних органів. Уже 24 липня його текст був готовий і його внесли до Верховної Ради. Він передбачає, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Передати справи з НАБУ може тільки керівник САП, а не сам генпрокурор, і тільки через об'єктивні причини". В НАБУ і САП загалом законопроєктом задоволені.

Також у ВР внесений депутатський законопроєкт про скасування скандальних змін.

Голосувати за законопроєкт Володимира Зеленського мають наступного тижня.