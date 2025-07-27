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Гідрометцентр попередив про грози і град у низці областей у понеділок

У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека - 35-38°.

Гідрометцентр попередив про грози і град у низці областей у понеділок
дощ

28 липня у західних, Житомирській і Вінницькій областях хмарно, значні дощі та грози.

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Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях - хмарно з проясненнями, дощі помірні, а у Київській та Черкаській областях місцями значні дощі, а також грози.

Вдень в окремих районах очікуються град і шквали 15-20 м/с, на решті території України без опадів.

Температура вночі становитиме 17-22°, на півдні до 25°, вдень 29-34°, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека 35-38°, у північних областях 27-32°. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
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