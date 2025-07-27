Репресії проти українців в окупації: росіяни відкрили щонайменше 60 кримінальних справ

Лише у липні російський "Центр боротьби з екстремізмом" на ТОТ Херсонщини відкрив щонайменше 60 справ, у більшості за проукраїнські пости.
Про це пише "Жовта стрічка".
Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що "Центр боротьби з екстремізмом" займається виявленням "нелояльних" громадян на ТОТ Херсонщини – передусім через моніторинг соцмереж.
Щоправда, більшість справ відкривають щодо мешканців деокупованого Херсона, але часто намагаються прицільно знаходити тих, хто на ТОТ.
"У фокусі — підписки на українські канали, фото з прапорами, антиросійські пости та меми. Після перевірки справи передають поліції, де відкривають провадження за "екстремізм", — пише "Жовта стрічка".
- На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни проводять рейди у цивільного населення. Росіяни шукають українську символіку, яку не встигли демонтувати, щоб знищити.