Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
ГоловнаСуспільствоЖиття

Репресії проти українців в окупації: росіяни відкрили щонайменше 60 кримінальних справ

Росіяни моніторять соцмережі мешканців ТОТ Херсонщини та затримують за проукраїнські пости.

Репресії проти українців в окупації: росіяни відкрили щонайменше 60 кримінальних справ
Фото: Pixabay

Лише у липні російський "Центр боротьби з екстремізмом" на ТОТ Херсонщини відкрив щонайменше 60 справ, у більшості за проукраїнські пости.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це пише "Жовта стрічка".

Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що "Центр боротьби з екстремізмом" займається виявленням "нелояльних" громадян на ТОТ Херсонщини – передусім через моніторинг соцмереж. 

Щоправда, більшість справ відкривають щодо мешканців деокупованого Херсона, але часто намагаються прицільно знаходити тих, хто на ТОТ. 

"У фокусі — підписки на українські канали, фото з прапорами, антиросійські пости та меми. Після перевірки справи передають поліції, де відкривають провадження за "екстремізм", — пише "Жовта стрічка".

  • На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни проводять рейди у цивільного населення. Росіяни шукають українську символіку, яку не встигли демонтувати, щоб знищити.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies