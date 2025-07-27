Через повені у Китаї загинули дві людини, тисячі евакуювалися

Влада попередила про подальші масштабні дощі та ризики стихійних лих, включно зі зсувами та повенями.

Сильні дощі навколо Пекіна та на півночі та північному сході Китаю забрали життя двох людей і змусили тисячі людей евакуюватися.

Про це пише Reuters.

Влада попередила про подальші масштабні дощі та ризики стихійних лих, включно зі зсувами та повенями.

Двоє людей загинули та двоє зникли безвісти в провінції Хебей, повідомила державна телекомпанія CCTV у неділю вранці.

У промисловому місті Баодін вночі за годину випало рекордні 145 мм опадів.

Міністерство водних ресурсів Китаю оголосило попередження про повені для 11 провінцій та регіонів, зокрема Пекіну та сусіднього Хебею, через повені з малих та середніх річок та гірських потоків.

Повені та зсуви торкнулися багатьох сіл у столичному районі Міюнь, селище Фенцзяюй постраждало найбільше, а в деяких селах відключили електроенергію та зв'язок. Домівки у районі залишили понад 3000 людей, повідомило Beijing News Radio.

За словами влади Пекіна, потік у водосховище Міюнь збільшився, досягнувши рекордного піку в 6550 кубічних метрів за секунду.