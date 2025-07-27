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Reuters: Росія та Північна Корея відновлюють прямі пасажирські авіаційні рейси між країнами

Раніше єдиним прямим повітряним маршрутом між Росією та Північною Кореєю були рейси до Владивостока.

Reuters: Росія та Північна Корея відновлюють прямі пасажирські авіаційні рейси між країнами
Фото: EPA/UPG

Росія та Північна Корея запустять прямі пасажирські авіаційні рейси між країнами з Москви до Пхеньяна. Раніше авіаційні рейси відбувались лише між Владивостоком та КНДР, пише Reuters.

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Рейси між Москвою та Пхеньяном відбуватимуться раз на місяць, їх виконуватиме російська авіакомпанія Nordwind Airlines.

Єдиним прямим повітряним маршрутом між Росією та Північною Кореєю були рейси північнокорейського перевізника Air Koryo до Владивостока на Далекому Сході Росії тричі на тиждень.

Росія та КНДР відновили пасажирське залізничне сполучення між країнами раніше у 2025 році після того, як цей рейс був на паузі через епідемічні обмеження у РФ під час пандемії COVID-19.

  • Північна Корея у серпні може направити до Росії додаткові війська для участі у війні проти України, ба більше – Пхеньян продовжує постачати зброю РФ.
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