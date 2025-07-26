Мелоні назвала раннє визнання Палестини "контрпродуктивним"

На думку Мелоні, визнання держави Палестина без існування держави Палестина може фактично бути контрпродуктивним для досягнення мети.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що визнання держави Палестина до її створення може бути "контрпродуктивним".

Її цитує Politico.

"Я дуже підтримую державу Палестина, але я не підтримую її визнання до її створення. Якщо щось, чого не існує, визнається на папері, проблема може здаватися вирішеною, хоча це не так", – сказала вона італійській газеті La Repubblica в інтерв’ю.

На думку Мелоні, "визнання держави Палестина без існування держави Палестина може фактично бути контрпродуктивним для досягнення мети".

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив цього тижня, що його держава стане останньою європейською країною і першою у G7, яка визнає палестинську державність. Макрон сказав, що Париж зробить це визнання на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні.

Заяву Макрона схвалили палестинські чиновники, але розкритикували Сполучені Штати та Ізраїль, зокрема прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що це рішення "винагороджує терор" після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Близько 147 країн зі 193 членів ООН наразі визнають або планують визнати палестинську державу. Одинадцять із 27 країн-членів ЄС вже визнали палестинську державність, включаючи Іспанію, Румунію, Швецію, Ірландію та Болгарію.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відхилив заклики негайно визнати палестинську державу, тоді як речник уряду Німеччини заявив, що Берлін не планує визнавати палестинську державу в найближчій перспективі та що його пріоритетом є досягнення "давно назрілого прогресу" у напрямку вирішення проблеми створення двох держав.

Минулого року президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі Діалог Шангрі-Ла в Сінгапурі заявив, що Україна визнає державність як Ізраїлю, і Палестини.