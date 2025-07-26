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Мелоні назвала раннє визнання Палестини "контрпродуктивним"

На думку Мелоні, визнання держави Палестина без існування держави Палестина може фактично бути контрпродуктивним для досягнення мети.

Мелоні назвала раннє визнання Палестини "контрпродуктивним"
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що визнання держави Палестина до її створення може бути "контрпродуктивним".

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Її цитує Politico.

"Я дуже підтримую державу Палестина, але я не підтримую її визнання до її створення. Якщо щось, чого не існує, визнається на папері, проблема може здаватися вирішеною, хоча це не так", – сказала вона італійській газеті La Repubblica в інтерв’ю. 

На думку Мелоні, "визнання держави Палестина без існування держави Палестина може фактично бути контрпродуктивним для досягнення мети".

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив цього тижня, що його держава стане останньою європейською країною і першою у G7, яка визнає палестинську державність. Макрон сказав, що Париж зробить це визнання на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні.

Заяву Макрона схвалили палестинські  чиновники, але розкритикували Сполучені Штати та Ізраїль, зокрема прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що це рішення "винагороджує терор" після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Близько 147 країн зі 193 членів ООН наразі визнають або планують визнати палестинську державу. Одинадцять із 27 країн-членів ЄС вже визнали палестинську державність, включаючи Іспанію, Румунію, Швецію, Ірландію та Болгарію.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відхилив заклики негайно визнати палестинську державу, тоді як речник уряду Німеччини заявив, що Берлін не планує визнавати палестинську державу в найближчій перспективі та що його пріоритетом є досягнення "давно назрілого прогресу" у напрямку вирішення проблеми створення двох держав.

Минулого року президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі Діалог Шангрі-Ла в Сінгапурі заявив, що Україна визнає державність як Ізраїлю, і Палестини.
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