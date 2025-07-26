У Греції через лісові пожежі евакуйовуть цілі села

У суботу, 26 липня, у Греції пожежники боролися з лісовими пожежами поблизу Афін та по всій державі. Середземноморська країна постраждала від третьої хвилі спеки цього літа, внаслідок чого деякі села та поселення були евакуйовані.

Як пише Reuters, було чути вибухи, коли вогонь добрався до села Дросопігі за 25 км на північ від Афін, де розташовані заводи з виробництва легкозаймистих матеріалів. Там працювали пожежні вертольоти, а 65 пожежників боролися з полум'ям. Їм допомагали 26 одиниць техніки та два літаки. Два будинки загорілися, а мешканцям сусіднього села Кріонери влада наказала виїхати в напрямку Афін.

На острові Евія для гасіння пожеж було задіяно 115 пожежників та 24 одиниці техніки, їм допомагали шість літаків та сім гелікоптерів, але сильний вітер заважав роботі. Мешканцям району Тріада на острові наказали бути напоготові на випадок, якщо доведеться евакуюватися.

На острові Кітера влада евакуювала села Ароніадіка, Піцінадес та Аріої. У районі Мессенії, на захід від Афін, мешканцям сіл Кріонері та Селлас наказали залишити територію.

Ці місця були у переліку регіонів, що перебувають у стані підвищеної небезпеки через рекордні температури та сильні вітри. За прогнозами грецької метеорологічної служби, найближчим часом температура в країні досягне 44 градусів Цельсія.

Греція та інші країни Середземномор'я знаходяться в районі, який вчені називають "осередком лісових пожеж", де ці явища є поширеними протягом спекотного та сухого літа. В останні роки вони стали більш руйнівними через швидку зміну клімату.