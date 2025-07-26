Туск: "Росія та Китай будуть готові до глобальної конфронтації вже у 2027 році"

Він заявив, що використає наступні два роки "по максимуму" для стабілізації ситуації в Польщі та забезпечення безпеки.

Премєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія та Китай будуть готові до глобальної конфронтації вже у 2027 році.

Його цитує видання RMF24.

"Польща та Європа мають бути готові до різних подій протягом наступних двох років", – заявив він на зустрічі з мешканцями міста Паб'яніце (Лодзьке воєводство).

Політик пообіцяв, що максимально використає ці два роки для стабілізації ситуації в Польщі та забезпечення безпеки.

"Ми живемо в такий історичний момент, коли серйозність і максимальна відповідальність за Польщу, за те, що відбувається в країні й довкола неї, – це абсолютна, беззаперечна необхідність", – сказав Туск і зазначив, що нещодавно мав розмову з головнокомандувачем сил НАТО в Європі генералом Алексусом Ґринкевичем.

"Я очікував точної інформації – і отримав її: за оцінками НАТО та США, Росія і Китай будуть готові до глобальної конфронтації вже у 2027 році – тобто за два роки", – розповів глава польського уряду.

Тому Польща і Європа, але насамперед Польща, "повинні бути готові до різних подій упродовж найближчих двох років". Він звернув увагу на вже наявні загрози, пов’язані з гібридною агресією на польському кордоні, які свідчать про те, що Росія вже "готується до 2027 року".

За його словами, серед інших загроз є спроби політичної дестабілізації.

"Коли я чую активістів – таких крайніх правих, наприклад, на польсько-німецькому кордоні...зокрема з головної опозиційної партії, а іноді навіть висловлювання новообраного президента, – я чую тон, який має викликати глибоке занепокоєння в кожного патріота", – заявив Туск і додав, що "там уже взагалі немає місця для серйозного попередження про реальні загрози з боку Росії — як тільки вони відкривають рота, то переважно кажуть, що Україна винна".

Він вважає, що "для Росії немає кращого сценарію, ніж розділена Польща".