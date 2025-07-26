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Розвідка: Лукашенко знову використовує нелегальних мігрантів для тиску на Євросоюз

У 2021 році режим Лукашенка організував масове проникнення мігрантів на кордони ЄС, намагаючись обміняти зниження напруги на зняття санкцій.

Розвідка: Лукашенко знову використовує нелегальних мігрантів для тиску на Євросоюз
Фото: EPA/UPG

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову використовує територію своєї країни для транзиту нелегальних мігрантів для транзиту нелегалів до Польщі, що підвищує ризики для європейської безпеки.

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Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Європейський Союз стикається з новою хвилею нелегальної міграції, зумовленою погіршенням гуманітарної ситуації в Африці, на Близькому Сході та в Афганістані. Водночас політичні режими, які мають досвід використання мігрантів як геополітичного інструменту, знову опиняються в центрі уваги. Один із них – білоруський диктатор Лукашенко, який знову задіює свою територію для транзиту нелегалів до Польщі. Частина потоків прибуває з Лівії - напряму або через Росію, що вказує на координацію між Мінськом і Москвою", інформують у розвідці.

Сценарій повторює кризу 2021 року, коли режим Лукашенка організував масове проникнення мігрантів на кордони ЄС, намагаючись обміняти зниження напруги на зняття санкцій. Цей шантаж не спрацював: обмеження лише посилилися, а дипломатична ізоляція Мінська – поглибилася.

Попри тотальну залежність від Кремля, Лукашенко діє гнучко. Сьогодні він продовжує заробляти на транзиті мігрантів, але уникає відвертої ескалації, щоб не втратити залишки політичних контактів у Європі, зокрема з Угорщиною, яка послідовно виступає проти міграції.

Загострення міграційної ситуації на східних рубежах ЄС підвищує ризики для європейської безпеки та створює додаткові можливості для маневрування авторитарних режимів. 

Лукашенко, незважаючи на репутацію сателіта очільника Росії Володимира Путіна, зберігає автономію у питаннях тактики – і вкотре демонструє готовність використовувати її для політичного тиску на захід.

  • Режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка намагався використати міграцію як зброю, щоб “підірвати” Євросоюз зсередини. Програма гібридної війни була покликана посіяти політичну ворожнечу в країнах ЄС. Це почалося навесні 2021 року, коли країна потрапила під санкції.
  • У таких країнах, як Ірак, були розміщені оголошення про тури до Білорусі. Коли потенційні мігранти відреагували, туристичні фірми подали петиції до МЗС Білорусі з проханням про короткострокові візи.
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