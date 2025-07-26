На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
ГоловнаСвіт

США ліквідували лідера "Ісламської держави" у Сирії

Рідкісна для американської армії наземна операція замість авіаударів.

США ліквідували лідера "Ісламської держави" у Сирії
Військовий конвой США
Фото: Еліс Мартінс, The Washington Post

Центральне командування армії США оприлюднило звіт щодо ліквідації одного з лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава" разом з двома поплічниками під час операції у Сирії.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Як пише CNN, американці позбулися Дхія Забва Мусліха-аль Хардані та двох його синів, які "становили загрозу для Сполучених Штатів та нового сирійського уряду". 

У Вашингтоні підкреслили, що знищення терористів відбулося завдяки діям на землі, а не авіаційним ударам, і це дозволило не допустити цивільних жертв. Зокрема не постраждали троє жінок та троє дітей, які перебували разом зі злочинцями.

Генерал Ерік Курілья з Центрального командування завершив звіт попередженням, що терористи ІДІЛ "не можуть почуватися в безпеці ані там, де сплять, ані там, де працюють, ані там, де ховаються".
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies