США ліквідували лідера "Ісламської держави" у Сирії

Центральне командування армії США оприлюднило звіт щодо ліквідації одного з лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава" разом з двома поплічниками під час операції у Сирії.

Як пише CNN, американці позбулися Дхія Забва Мусліха-аль Хардані та двох його синів, які "становили загрозу для Сполучених Штатів та нового сирійського уряду".

У Вашингтоні підкреслили, що знищення терористів відбулося завдяки діям на землі, а не авіаційним ударам, і це дозволило не допустити цивільних жертв. Зокрема не постраждали троє жінок та троє дітей, які перебували разом зі злочинцями.

Генерал Ерік Курілья з Центрального командування завершив звіт попередженням, що терористи ІДІЛ "не можуть почуватися в безпеці ані там, де сплять, ані там, де працюють, ані там, де ховаються".