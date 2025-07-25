Нікушор Дан: передача Україні системи Patriot наразі не обговорювалася

Президент Румунії Нікушор Дан прокоментував підтримку України з боку його країни.
Про це повідомляє видання Digi24.
“Щодо підтримки Румунії Україні, вона продовжуватиметься, зокрема у військовій сфері, але система Patriot наразі не обговорювалася”, – сказав Нікушор Дан.
Раніше Румунія підписала угоду на суму понад 3,9 млрд доларів на сім нових систем Patriot. Наразі поставлено чотири системи Patriot, одна з яких була передана Україні у вересні 2024 року.
Очікується, що наступні три системи Patriot будуть поставлені Румунії починаючи з 2027 року.
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