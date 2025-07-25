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Нікушор Дан: передача Україні системи Patriot наразі не обговорювалася

Одну систему Patriot Румунія передала Україні минулого року.

Нікушор Дан: передача Україні системи Patriot наразі не обговорювалася
Зенітно-ракетний комплекс MIM-104A Patriot.
Фото: EPA/UPG

Президент Румунії Нікушор Дан прокоментував підтримку України з боку його країни.

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Про це повідомляє видання Digi24.

“Щодо підтримки Румунії Україні, вона продовжуватиметься, зокрема у військовій сфері, але система Patriot наразі не обговорювалася”, – сказав Нікушор Дан.

Раніше Румунія підписала угоду на суму понад 3,9 млрд доларів на сім нових систем Patriot. Наразі поставлено чотири системи Patriot, одна з яких була передана Україні у вересні 2024 року. 

Очікується, що наступні три системи Patriot будуть поставлені Румунії починаючи з 2027 року. 

  • Міністерство національної оборони Румунії та компанія Rafael Advanced Defense Systems Ltd (Ізраїль) уклали рамкову угоду про постачання зенітних систем ближньої дії Shorad-Vshorad. 
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