Нікушор Дан: передача Україні системи Patriot наразі не обговорювалася

Президент Румунії Нікушор Дан прокоментував підтримку України з боку його країни.

Про це повідомляє видання Digi24.

“Щодо підтримки Румунії Україні, вона продовжуватиметься, зокрема у військовій сфері, але система Patriot наразі не обговорювалася”, – сказав Нікушор Дан.

Раніше Румунія підписала угоду на суму понад 3,9 млрд доларів на сім нових систем Patriot. Наразі поставлено чотири системи Patriot, одна з яких була передана Україні у вересні 2024 року.

Очікується, що наступні три системи Patriot будуть поставлені Румунії починаючи з 2027 року.