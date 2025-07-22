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Латвія передала Україні ще 1300 дронів

Цього року українцям буде доставлено 12 000 дронів вартістю понад 17 мільйонів євро. 

Латвія передала Україні ще 1300 дронів
Фото: Міноборони Латвії

Латвія передала Україні ще 1 300 безпілотників.

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Про це повідоми в у соцмережі Х міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. 

"Наступні 1300 дронів, вироблених у Латвії, вже в дорозі до України. Після цієї поставки цього року українцям буде доставлено 12 000 дронів вартістю понад 17 мільйонів євро!", - написав він.

Фото: Міноборони Латвії

Як відомо, Латвія разом із Великобританією очолюють "Коаліцію дронів" для України, яка була започаткована в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Коаліція була створена у лютому 2024 року, ініціатором була Латвія. 
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