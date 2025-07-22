Іран продовжить збагачення урану попри шкоду від ударів США, ‒ очільник МЗС

У п'ятницю Тегеран проведе переговори у Стамбулі з Великою Британією, Францією та Німеччиною.

Іран не планує відмовлятися від своєї ядерної програми, зокрема збагачення урану, незважаючи на “серйозну” шкоду, завдану ударами США по його об'єктах.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі напередодні поновлення переговорів з європейськими державами, повідомляє France24.

Іран планує зустрітися з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини в Стамбулі цієї п'ятниці, щоб обговорити свою ядерну програму. Тегеран водночас звинувачує європейські держави у зриві знакової ядерної угоди 2015 року.

Ця зустріч буде першою з часів 12-денної війни Ірану з Ізраїлем минулого місяця, під час якої Сполучені Штати завдали ударів по ядерних об'єктах Тегерана.

“Наразі збагачення “припинено, тому що, так, пошкодження є серйозними та важкими”, – заявив Аракчі вчора в ефірі Fox News.

Міністр зауважив: “очевидно, ми не можемо відмовитися від збагачення, тому що це досягнення наших власних вчених”, назвавши це джерелом “національної гордості”.

Президент США Дональд Трамп відповів на коментарі на своїй платформі Truth Social, заявивши, що Вашингтон знову завдасть ударів, “якщо це буде необхідно”.

Тегеран також проведе сьогодні тристоронню зустріч з представниками Китаю та Росії для обговорення ядерного питання та потенційних санкцій.