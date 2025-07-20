ЗМІ: в Ірані перекинувся автобус, понад 20 людей загинули

На півдні Ірану унаслідок перекидання пасажирського автобуса загинула щонайменше 21 людина, понад 30 постраждали, пише AP.

Як повідомляє керівник Служби з надзвичайних ситуацій у провінції Фарс Масуд Абед, аварія сталася в суботу вранці на південь від столиці провінції Шираз.

Унаслідок ДТП постраждали 34 особи. Наразі з'ясовують причини аварії.

Іран, де щорічно фіксується майже 17 000 жертв через ДТП, є однією з країн з головною кількістю дорожньо-транспортних пригод. Це пов'язано, зокрема, з нехтуванням заходами безпеки та використанням застарілих транспортних засобів.