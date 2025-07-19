НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
ГоловнаСвіт

У Фінляндії впав двомісний літак. Одна людина загинула, друга – поранена

Поліція розслідує причини катастрофи.

У Фінляндії впав двомісний літак. Одна людина загинула, друга – поранена
Фото: Yle / Anna-Mari Vuollet

Одна людина загинула та інша отримала серйозні травми внаслідок аварії літака, що стався в муніципалітеті Яміярва, передає Yle. 

Підписуйтесь на наш Google News

За даними поліції, внаслідок аварії загинув чоловік середнього віку, який керував літальним засобом. Пасажир отримав тяжкі травми та був доставлений до лікарні.

Поліція Південно-Західної Фінляндії повідомляє, що в аварію потрапив надлегкий літальний апарат.

Сигнал про подію надійшов після десятої години ранку. Поліція розслідує причини катастрофи.

Очевидець припустив, що літак міг збитися з курсу під час посадки або перекинутися під час зльоту.
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies