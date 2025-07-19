У Фінляндії впав двомісний літак. Одна людина загинула, друга – поранена

Одна людина загинула та інша отримала серйозні травми внаслідок аварії літака, що стався в муніципалітеті Яміярва, передає Yle.

За даними поліції, внаслідок аварії загинув чоловік середнього віку, який керував літальним засобом. Пасажир отримав тяжкі травми та був доставлений до лікарні.

Поліція Південно-Західної Фінляндії повідомляє, що в аварію потрапив надлегкий літальний апарат.

Сигнал про подію надійшов після десятої години ранку. Поліція розслідує причини катастрофи.

Очевидець припустив, що літак міг збитися з курсу під час посадки або перекинутися під час зльоту.