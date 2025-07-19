З Латвії можуть депортувати 841 росіянина, що не склав іспит із латиської мови

Управління у справах громадянства та міграції Латвії попередило 841 росіянина про закінчення терміну дії посвідки на проживання. Це ті люди, які не подали документи для отримання статусу постійного резидента Європейського Союзу. Для цього необхідно було скласти іспит із латиської мови.

Про це повідомила пресслужба Управління.

Згідно із змінами законодавства Латвії, які ухвалили улітку минулого року, росіяни, які мали постійне місце проживання в Латвії до набуття громадянства РФ та які отримали посвідки на постійне проживання, повинні були подати документи для запиту на статус постійного резидента ЄС, включаючи довідку про успішне складання іспиту з державної мови, до 30 червня 2025 року.

Термін дії дозволів на постійне проживання для 841 росіянина закінчився, оскільки оскільки вони не подали необхідні документи. Відповідно, ці особи повинні залишити територію Латвійської Республіки до 30 листопада 2025 року.

"Якщо особа хоча б один раз не склала державний тест на знання мови до 16 червня 2025 року та зареєструвалася на повторне тестування до 30 вересня, вона все ще може подати документи до 31 жовтня цього року", – повідомлила начальниця відділу Майра Розе.

Однак якщо ці особи все ж бажають продовжувати проживати в Латвії, і на них поширюється закон "Про статус постійного резидента Європейського Союзу в Латвійській Республіці" або одна з підстав для запиту на отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання, то вони можуть подати відповідну заяву.