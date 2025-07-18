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Німеччина відновлює депортації до Афганістану

Берлін відправив 81 афганця на батьківщину. Це перший такий рейс за уряду Фрідріха Мерца.

Німеччина відновлює депортації до Афганістану
Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Берлін відправив 81 громадянина Афганістану назад до їхньої батьківщини рейсом з аеропорту Лейпцига. Про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

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Це був перший такий рейс, здійснений новим урядом Німеччини під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца.

Уряд заявив, що має намір депортувати більше людей до Афганістану після проведення переговорів з урядом Талібану, який Берлін офіційно не визнає.

Німеччину критикують за її плани депортувати людей до Афганістану, незважаючи на порушення прав людини, зафіксовані там. Переговори між Берліном і Талібаном також вважаються суперечливими.

Понад 10 місяців тому Німеччина вперше з моменту захоплення влади Талібаном у 2021 році відновила депортацію громадян Афганістану. Тодішній канцлер Олаф Шольц пообіцяв збільшити кількість відхилених шукачів притулку.

Його наступник, Фрідріх Мерц, зробив жорсткішу міграційну політику ключовим елементом своєї лютневої виборчої кампанії.

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт заявив, що депортованим особами заборонять в'їзд та проживання у Німеччині.

Афганці отримали до 1000 євро (близько 1160 доларів США) готівкою від федеральних земель для покриття своїх початкових витрат після повернення. Ця сума, як зазначалося, має забезпечити правову визначеність операції, оскільки Федеральний адміністративний суд Німеччини стверджує, що депортацію можна заблокувати, якщо особі, яка повертається, загрожують злидні.
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