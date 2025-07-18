Фотографа Станіслава Остроуса номіновано на світову премію LOBA 2025

Нещодавно оголосили фіналістів премії для фотографів LOBA 2025. Серед інших у фінал потрапив Станіслав Остроус з серією «Мирні. Сіра зона». В цій серії він знімав людей, що живуть на прифронтових та деокупованих територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей. Про це пише видання Люк.

Фотограф чимало їздив у прифронтові міста та села, возив їжу на необхідні речі.

«В тих поїздках в прикордонні села Харківщини ця серія і почалась. Я знімав звичайних людей, що пережили окупацію, постраждали від обстрілів, втратили домівки, живуть без світла, без водопостачання, без звʼязку, в холодних напівзруйнованих домівках або якихось курятниках чи підвалах. Ці кадри і увійшли в серію “Мирні. Сіра зона”», — каже він.

Під час зйомок фотограф неодноразово потрапляв під обстріли, а в Херсоні довелося кілька разів бігати від ворожих дронів.

На премію Станіслава Остроуса номінував засновник школи концептуальної фотографії MYPH Сергій Мельниченко, який є першим українцем, хто виграв премію LOBA (у 2017 році).

Leica Oskar Barnack Award — одна з найпрестижніших премій для фотографів з усього світу, заснована у 1979 році. Переможець цьогорічної премії отримає 40 тисяч євро та сертифікат на обладнання компанії Leica на 10 тисяч євро. Оголошення переможців та церемонія нагородження в обох категоріях відбудеться у Ветцларі (Німеччина) у жовтні 2025 року.