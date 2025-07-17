До Державного бібліотечного фонду України повернули 8 історичних книг з Німеччини

Державного бібліотечного фонду України повернуто 8 історичних книг з Німеччини.
Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.
"Вісім історичних видань, повернених в Україну громадянкою Федеративної Республіки Німеччина Барбарою Брейзах, передано на постійне зберігання до Державного бібліотечного фонду України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що видання охоплюють період із початку XIX до початку XX століття та репрезентують широкий спектр гуманітарного знання: від класичної філології й культурології до музичної критики та художньої прози.
Книги передано до трьох провідних наукових бібліотек країни: Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Бібліотеки Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського та Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.