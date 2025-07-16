У Львові пройде 3-й фестиваль камерної музики «Дзеркало»

Із 30 липня по 10 серпня у Львівській національній опері відбудеться 3-й фестиваль камерної музики «Дзеркало». Його засновником і артдиректором є кларнетист театру, концертмейстер кларнетової групи оркестру Микола Гречух.

Цього року фестиваль змінив статус і став міжнародним: серед учасників, крім українських колективів та солістів, будуть виконавці з Японії, Литви, Німеччини та США. Фестиваль складатиметься з дев’ятьох подій: програма концерту-відкриття, що відбудеться на великій сцені театру, сформована винятково з творів українських композиторів, а наступні концерти поєднують імена українських і зарубіжних композиторів. На відміну від попередніх років, у програмі буде чимало модерністів. Крім цього, буде перформативний концерт на межі експериментальної та сучасної академічної музики, а також концерт музичних шлягерів «всіх часів», від бароко до джазу.

За задумом організаторів, фестиваль «Дзеркало» має на меті підсвітити важливість камерної музики та привернути увагу до проблем українських камерних колективів, які розпадаються через брак фінансування.

Програма фестивалю «Дзеркало»:

Світло | Відкриття фестивалю

Головна сцена Львівської національної опери

Середа 30.07. 19:00

Виконавці:

Національний ансамбль солістів «Київська камерата»

Олена Скіцько, мецо-сопрано

Уляна Макєєва, гобой

Богдана Півненко, скрипка

Катерина Супрун, альт

Золтан Алмаші, віолончель

Кері-Лінн Вілсон, диригентка (США-Канада)

Програма:

Олександр Родін (1975). «Після прочитання Лавкрафта» для оркестру

Валентин Бібік (1940–2003). Концерт для скрипки, альта та оркестру тв. 61

Вікторія Польова (1962). «No Man is an Island» для мецо-сопрано та оркестру

Золтан Алмаші (1975). Concerto Grosso № 3 для гобоя, віолончелі та струнного оркестру

Іван Карабиць (1945–2002). Концерт-триптих для струнних

Темперамент звуку

Четвер 31.07. 19:00

Дзеркальна зала Львівської національної опери

Виконавці:

Duo Formula

Тетяна Павлічук-Тишкевич, фортепіано

Назарій Стець, контрабас

Програма:

Йоганн Себастьян Бах (1685–1750). Соната ре мажор для віолончелі та чембало, BWV 1028

Максим Шалигін (1985). «Dolcissima»

Золтан Алмаші (1975). Елегія

Пауль Гіндеміт (1895–1963). Соната для віолончелі та фортепіано

Олена Томльонова (1982). Концертіно

Андрес Мартін (1978). «Temperamental»

Своя музика

П’ятниця 01.08. 19:00

Виконавці:

Ансамбль «Phoenix»:

Петро Тітяєв, скрипка

Денис Литвиненко, віолончель

Наталія Мартинова-Гуцул, фортепіано

Програма:

Денис Литвиненко (1979). Соната для віолончелі і фортепіано фа-дієз мінор «Пам’яті жертв геноцидів українського народу» (2015)

Гія Канчелі (1935–2019). Мініатюри для скрипки і фортепіано

Петро Тітяєв. Чотири п’єси для скрипки, віолончелі і фортепіано (світова прем’єра)

Бенджамін Бріттен (1913–1976). Інтродукція і Аллеґро для скрипки, віолончелі і фортепіано

NotaBene+ друзі

Субота 02.08. 19:00

Виконавці:

NotaBene Chamber Group (Національний будинок музики, Київ):

Андрій Павлов — скрипка

Ігор Завгородній — альт

Артем Полуденний — віолончель

Юрій Немировський — кларнет

Марина Громадська — скрипка

Програма:

Пауль Гіндеміт (1895–1963). Два дуети для скрипки та кларнета

Кшиштоф Пендерецький (1933–2020). Квартет для кларнета та струнного тріо

Людвіг ван Бетховен (1770–1827). Струнний квартет № 1 тв. 59, «Розумовський»

Бах, джаз і брасс

Неділя 03.08. 19:00

Виконавці:

Brass Ukraine Національної філармонії (Київ):

Сергій Череватенко, труба

Олександр Трегубов, труба

Олег Педоренко, валторна

Олександр Кушнерчук, тромбон

Василь Будяківський, туба

Програма:

Йоганн Себастьян Бах (1685–1750). Маленька фуга соль мінор, BWV 578. Арія з Оркестрової сюїти № 3 ре мажор, BWV 1068

Семюел Шайдт. «Battle Suite»

Габріель Форе (1845–1924). Павана, тв. 50

Олександр Потієнко. Брас-сюїта

«Son ar chistr». Традиційна бретонська пісня

Гленн Міллер (1904–1944). «In the Mood»

«When the Saints Go Marching In». Традиційний американський спіричуелс

Містична поема

Середа 06.08. 19:00

Виконавець:

Юсуке Ішії, фортепіано (Японія)

Програма:

Клод Дебюссі. Етюди для фортепіано

Мікалоюс Константінас Чюрльоніс. Прелюдії для фортепіано

Вітаутас Бачевічюс. «Поема споглядання», тв. 5. «Містична поема», тв. 46

Валентин Сильвестров. Соната № 2 для фортепіано

П'єр Булез. Соната № 1 для фортепіано

Тут і зараз

Четвер 07.08. 19:00

Виконавці:

Nerti (Литва)

Перформативна програма

Memento Odesa

Субота 09.08. 19:30

Виконавці:

Себастьян Студніцкі, фортепіано, труба (Німеччина)

Струнний квінтет (Одеса, Україна)

Голоси історії | Закриття фестивалю

Неділя 10.08 19:30

Виконавці:

Наталія Кожушко-Максимів, флейта

Андрій Чайковський, скрипка

Камерний оркестр Львівської національної опери

Іван Чередніченко, диригент

Програма:

Ігор Шамо (1925–1982). Концерт для флейти та струнного оркестру

Ґражина Бацевіч (1909–1969). Концерт для струнного оркестру

Олександр Родін (1975). Концерт-симфонія для скрипки та струнного оркестру

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