«Історія Землі в одній добі»: уривок із книжки Лізи Калтенеґґер «Екзопланети»

У ній вона демонструє, як можна використати нашу рідну Землю в якості Розетського каменя й у такий спосіб зробити пошук світів за межами Сонячної системи більш предметним. Із заразливим ентузіазмом Калтенеґґер описує найдивовижніші з нещодавно відкритих екзопланет — планети, вкриті океанами лави, самотні мандрівниці, загублені у космосі, водяні гіганти, в небі яких сяють декілька сонць.

Землі 4,5 мільярди років. Аби поглянути на її існування протягом такого довгого періоду у перспективі, я постараюся умістити історію еволюції нашої планети в одну добу. Якщо розмірковувати про Землю і її життя у контексті однієї доби, від опівночі до опівночі, то чітко видно, як змінилася наша планета у процесі еволюції. Лише короткий, швидкоплинний момент з історії нашого дому є близько знайомим людству — час, коли клімат Землі дозволив нам із вами розвиватися та пізнавати. У загальній картині еволюції Землі період існування людства — лише крихітна мить із 4,5 мільярдів років. І від нас залежить, скільки ця мить протриває.

Уявіть, що Земля утворилась добу тому, опівночі. Сліди на породах вказують, що життя зародилося до 5:00 (3,5 мільярди років тому). Можливо, усе почалося раніше, але в нас немає доказів. Рівень кисню зростав і змінив наше повітря незадовго до обіду (приблизно 2,4 мільярда років тому). Скам’янілості перших багатоклітинних організмів з’явилися о 13:00 (десь 2,1 мільярда років тому). Перші наземні рослини виникли десь о 20:00 (750 мільйонів років тому). Кембрійський вибух стався приблизно о 21:00 (530 мільйонів років тому). Саме тоді майже водночас з’явилися тварини з твердими панцирами. Рослини поширилися й зафарбували континенти в зелений приблизно о 21:30 (450 мільйонів років тому). Кисень досяг 15 % концентрації о 22:00 (400 мільйонів років тому) і дозволив мандрівникам у часі вперше з появи Землі вільно вдихнути.

Величні динозаври блукали Землею з годину, між 22:40 і 23:40 (250–66 мільйонів років тому). Гімалаї постали приблизно о 23:45 (50 мільйонів років тому). Людина розумна з’явилася на сцені за декілька секунд до півночі (десь 300 тисяч років тому), а перші радіосигнали вирвалися з нашої планети лише за частку секунди до опівночі (100 років тому).

Уявіть, що ви подорожуєте в часі без космічної карти зір. Ви б упізнали Землю? У науково-фантастичному фільмі 1968‐го «Планета мавп» за книгою П’єра Буля земні дослідники опиняються на планеті та впізнають у ній Землю, лише коли помічають засипану піском Статую Свободи. Уявіть себе серед цих дослідників. Упізнали б ви власний світ? На що б ви покладалися?

Спершу розгляньмо нещодавні зміни, які добре нам знайомі. Людина розумна з’явилася приблизно 300 тисяч років тому, за кілька секунд до півночі. Усі наші показники-орієнтири існують лише мить у масштабах геологічного часу. Гімалаї та Альпи постали всього кілька мільйонів років тому, орієнтовно о 23:45. Континенти раз у раз врізалися один в одного й розходилися, утворюючи гірські хребти, які нам складно навіть уявити, не те що впізнати на молодій Землі. Ці гірські хребти не годяться за орієнтири. Навіть динозаври почали блукати Землею лише 250 мільйонів років тому, приблизно о 22:40. Трилобіти населяли Землю, починаючи з 530 мільйонів років тому, тобто із 21:00, перед динозаврами. Та чи впізнали б ви нашу планету лише за трилобітами в океанах? Чи ці земні істоти скидалися б на прибульців? Навіть зелені наземні рослини з’явилися аж 450 мільйонів років тому, десь о 21:30. До їхньої появи Земля була голою, а краєвид — невпізнаваним для сучасних людей. Знайомих сузір’їв на небі — ані крихти: жодної втіхи.

Якщо стрілка на циферблаті машини часу вказуватиме на перші години в добі нашої планети, ви опинитеся на молодій Землі, яку годі впізнати.