Бібліотеки різних міст України отримають 10 000 книжок про Голокост

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» розпочав передачу до публічних бібліотек України книжок про Голокост. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрації.

Усього планують передати 10 000 книжок; серед них – художня та документальна література про Катастрофу.

Близько 70 бібліотек Києва та Київщини вже отримали добірки видань про трагедію європейського єврейства та масові розстріли в Бабиному Яру. До списку переданих книг увійшли біографії та мемуари єврейських родин, які пережили трагедію, а також сучасні художні твори, серед яких:

«Ми хотіли жити… Свідчення і документи» Бориса Забарка;

«Голокост: нова історія» Лоренса Різа;

«Бабин Яр: Минуле. Теперішнє. Майбутнє».

«Ми регулярно отримуємо точкові запити від бібліотекарів, вчителів і дослідників, які шукають якісну літературу про Голокост. Тому вирішили діяти системно і централізовано передати бібліотекам наші видання. Наша мета – зберегти пам’ять і передавати її далі. Книги допомагають людям краще розуміти минуле. А бібліотеки – це місця, де ці історії лишаються доступними і можуть впливати на майбутнє покоління», — додала генеральна директорка Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Анна Фурман.

Передача книжок до бібліотек інших регіонів України триватиме протягом липня та серпня 2025 року.

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