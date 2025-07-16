У Вільнюсі відкрилася виставка «Персонажі театральної сцени 21 ст. Діалог ідентичностей: Україна — Литва».

10 липня у Вільнюсі відкрилась виставка «Персонажі театральної сцени 21 ст. Діалог ідентичностей: Україна — Литва». Про це розповідає на фейсбук-сторінці Український Інститут.

Проєкт організували Галерея Сценографії та Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus за підтримки Ukrainian Institute - Український інститут.

Експозиція демонструє, як сучасні митці через костюми та ляльки розкривають сутність персонажів і передають національну ідентичність. Під час відкриття координаторка проєкту Ауксе Капочюте-Вайткувіене, директорка музею Нідета Яроцкієньє та співкуратор виставки Богдан Поліщук наголосили: ця експозиція – не просто мистецтво, а прояв солідарності.

Фото: Evaldas Narkevičius

Третій секретар Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві Владислав Зозуля виголосив промову від імені Посла України Ольги Нікітченко, зазначивши: «Ми креативна нація, яка завжди прагне перевершити себе. Такі заходи показують — ми живі, ми творимо, ми дивимось уперед». Він наголосив, що Литва є не лише надійним союзником у питаннях безпеки, а й близьким другом у сфері культури та мистецтва.

Фото: Evaldas Narkevičius

Програма відкриття включала лекції про Київську школу сценографії та історію українського театрального костюма, а також кураторську екскурсію, під час якої свої костюми прокоментували й українські митці Даниїла Колот та Олег Татаринов, які були присутні на відкритті. Виставка є частиною Львівської квадрієнале сценографії за підтримки Український культурний фонд та Львівська міська рада.