Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 11 людей отримали поранення

Люди постраждали у семи населених пунктах.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 11 людей отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 11 людей отримали поранення. 

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 15 липня росіяни поранили 11 жителів Донеччини”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 липня.

Покровський район. У Мирнограді поранено людину. У Покровській громаді поранено 3 людини і пошкоджено 3 будинки: по 1 у Покровську, Гришиному і Розі.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки, у Торському — ще 4, у Ямполі пошкоджено авто. У Краматорську пошкоджено 3 багатоповерхівки і 4 нежитлові приміщення. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки, адмінбудівлю, дитячий майданчик і газогін.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і промзону.

Загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 121 людину, у тому числі 21 дитину.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну "Іскандером" і 400 безпілотниками, ППО збила 198 "шахедів". Основні напрямки удару – Кривий Ріг, Харків, Вінниця.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies