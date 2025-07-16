На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 11 людей отримали поранення

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 11 людей отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 15 липня росіяни поранили 11 жителів Донеччини”, – йдеться в повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 липня.
Покровський район. У Мирнограді поранено людину. У Покровській громаді поранено 3 людини і пошкоджено 3 будинки: по 1 у Покровську, Гришиному і Розі.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки, у Торському — ще 4, у Ямполі пошкоджено авто. У Краматорську пошкоджено 3 багатоповерхівки і 4 нежитлові приміщення. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки, адмінбудівлю, дитячий майданчик і газогін.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і промзону.
Загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 121 людину, у тому числі 21 дитину.
Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну "Іскандером" і 400 безпілотниками, ППО збила 198 "шахедів". Основні напрямки удару – Кривий Ріг, Харків, Вінниця.