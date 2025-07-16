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Уночі Росія атакувала Україну "Іскандером" і 400 безпілотниками, ППО збила 198 "шахедів"

Основні напрямки удару – Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

Уночі Росія атакувала Україну "Іскандером" і 400 безпілотниками, ППО збила 198 "шахедів"
Фото: Генштаб

У ніч на 16 липня Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400-ми ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – (РФ)., Чауда – ТОТ Криму (до 255 із них – "шахеди").

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Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Основні напрямки удару – Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

За попередніми даними станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 198 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 145 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння уламків - на 2 локаціях.
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