Головне за вівторок, 15 липня: атака на Харків, майже 150 боєзіткнень, продовження воєнного стану і мобілізації

Бойові дії на Донеччині, 148 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нова мовна омбудсманка. Яким запам’ятається 1238-й день повномасштабної війни.

Наслідки російського удару по Дніпропетровській області 15 липня 2025 року

Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра.

Він очолював український уряд найдовше від усіх своїх попередників – понад п'ять років.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що заява Шмигаля буде розглянута на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 липня відбулося 148 бойових зіткнень.

Понад 40 боєзіткнень відбулись на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку відбулось 24 боєзіткнення. На Новопавлівському ще 22.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 липня – в новині.

Армія РФ атакувала Харків, у місті пролунали вибухи.

За попередньою інформацією, ворог атакував цивільне підприємство.

Більше інформації – в новині.

Верховна Рада на засіданні 15 липня ратифікувала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу стосовно злочину агресії проти України.

За відповідний законопроєкт на пленарному засіданні проголосували 323 нардепів.

Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів – до 5 листопада.

Строки нинішнього воєнного стану спливуть 6 серпня.

Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство та про вихід із Оттавської конвенції.

Президент доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів.

15 липня Кабінет Міністрів відкритим голосуванням ухвалив рішення про призначення нового мовного омбудсмана.

Уповноваженою із захисту державної мови стала Олена Івановська - професорка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторка філологічних наук.

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