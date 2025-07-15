Рада ратифікувала Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

Тепер можна перейти до наступного етапу на шляху до створення трибуналу.

Верховна Рада на засіданні 15 липня ратифікувала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу стосовно злочину агресії проти України. За відповідний законопроєкт на пленарному засіданні проголосували 323 нардепів, повідомив депутат Ярослав Железняк.

Ратифікація Угоди є необхідним попереднім етапом, який забезпечить можливість виконання пп. b) статті 9 – повідомлення про завершення внутрішніх юридичних процедур. Це, у свою чергу, дозволить Україні разом з іншими державами Core Group (Коаліція держав зі створення Спеціального трибуналу) перейти до наступного етапу – укладення Розширеної часткової угоди відповідно до статті 5 Угоди.

Ратифікація Угоди дозволить започаткувати юридичний механізм формування інституційної основи Спеціального трибуналу, зокрема визначення його місця розташування, розробки внутрішньої регламентації та залучення інших держав до Розширеної часткової угоди, що становить основу подальшого функціонування Спеціального трибуналу.