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​Зеленський очікує "результативних" засідань парламенту наступного тижня

Серед іншого, президент очікує розблокування закону про множинне громадянство, щоб невідкладно його підписати. 

​Зеленський очікує "результативних" засідань парламенту наступного тижня
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський обговорив із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком майбутні засідання українського парламенту наступного тижня. 

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Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"Дуже важливо, щоб засідання були результативними. Уже був ухвалений закон про множинне громадянство, і це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України. Дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати", - наголосив Зеленський.

Він також розповів, що підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод. Передусім - угода про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії, яку треба ратифікувати, і вихід України з Оттавської конвенції про міни. 

"Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та дуже активно використовує всі типи мін. І нам в Україні потрібен паритет у захисті – зокрема, це політичні та юридичні основи такого паритету. Фактично весь регіон Центральної та Східної Європи, усі, хто поруч із Росією, переглядають ставлення до мін. І це абсолютно зрозуміло", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що вже підготовлений до другого читання законопроєкт про військового омбудсмана.

"Буду вдячний народним депутатам, які підтримають на цьому тижні ці та інші надзвичайно важливі для нашої держави рішення", - наголосив президент.
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